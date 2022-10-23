Гарибашвили о вкладе Ильхама Алиева в сближение Азербайджана и Грузии

Грузия является важной страной для Азербайджана. В то же время Азербайджан также является стратегическим партнером Тбилиси. Об этом в своем заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что реализуемые странами проекты нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Средний коридор являются историческими. Они будут продолжать реализовываться ускоренными темпами.

«Мы с глубоким почтением относимся к памяти вашего отца, общенационального лидера вашей страны. Когда он был в Тбилиси, то сказал, что народам Азербайджана и Грузии повезло быть соседями. Эти отношения создали наши предки, и сегодня наша задача - развивать сотрудничество и передавать его будущим поколениям», - подчеркнул Гарибашвили.

Грузинский премьер выразил уверенность, что нынешнее сотрудничество между странами поднимется на более высокий уровень во благо двух народов. Отметив, что президент Ильхам Алиев внес большой вклад в сближение Азербайджана и Грузии, Гарибашвили заявил, что в ходе сегодняшней встречи еще раз было подчеркнуто тесное партнерство между странами.

«Мы рассмотрели происходящие сегодня в мире события, ситуацию в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Лично я и наше правительство сделаем все возможное, чтобы проводить политику мира.

Дружеско-соседские отношения в регионе не противоречат любым формам сотрудничества, они только укрепят его. Я уверен, что вместе мы сможем многое сделать», - добавил Гарибашвили.

Поддержав инициативу, выдвинутую президентом Азербайджана в Праге, премьер-министр Грузии сказал, что выступает за создание формата сотрудничества на Южном Кавказе.