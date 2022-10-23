Шольц рассказал о прибывших в Германию украинцах

Почти один миллион украинских беженцев прибыл на территорию Германии после начала войны в Украине. Об этом сказал немецкий канцлер Олаф Шольц, пишут зарубежные СМИ.

«С 24 февраля у нас нашел убежище почти 1 000 000 украинцев из Украины, помимо их соотечественников, которые уже жили здесь, в Германии. Они все были и остаются для нас очень желанными», - заявил он на открытии пятого германо-украинского экономического форума, который прошел в Берлине.

Лидер Германии подчеркнул, что принятие украинских беженцев на территории страны было правильным шагом.