МЧС отрабатывает навыки спасения при ДТП

Южный региональный центр МЧС провел практические занятия по теме «Спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях», сообщили в министерстве.

Целью тренинга было повышение знаний и навыков спасателей по правилам организации и проведения спасательных работ, в том числе по спасению пострадавших из деформированных автомобилей при дорожно-транспортных происшествиях, а также совершенствование навыков эффективного управления командирами спасательных групп во время инцидентов.

Спасатели оперативно прибыли на «место происшествия» в связи с дорожно-транспортным происшествием, условно произошедшим во время учений, потушили вспыхнувший в машине «пожар», а также «вытащили пострадавших из деформированных машин и оказали им срочную медицинскую помощь» с использованием специального спасательного оборудования.

Были обсуждены результаты, полученные после успешно проведенных задач, и даны соответствующие поручения.