Министр обороны Израиля поговорил с Резниковым: оружия не будет

Министр обороны Израиля Бени Ганц и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонные переговоры. Глава израильского ведомства подтвердил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине, но при этом может поставлять системы гражданского оповещения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

«Министр обороны Ганц просил передать искренние соболезнования в связи с гибелью людей и тяжелым гуманитарным кризисом, от которого страдает украинский народ в результате войны, и подчеркнул позицию Израиля на стороне украинского народа, а также предпринятые до сих пор гуманитарные усилия и готовность оборонных ведомств продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней», - сказано в сообщении.

По словам Бени Ганца, Тель-Авив готов помогать Киеву в гуманитарных вопросах, но поставлять оружие страна не будет.