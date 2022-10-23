Россияне вывозят памятники из Херсона
Россияне при эвакуации из Херсона демонтировали и вывезли памятники полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову для «их сохранности», сообщают российские СМИ.
«Чтобы сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ, их решено вывезти из Херсона», - сказано в публикациях.
Бюст Суворова в 1950 году подарил Херсону Ленинградский музей им. Суворова на годовщину смерти полководца. Статуя адмирала Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии по одноименному проспекту.