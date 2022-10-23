Полиция расследует инцидент со скандальным постером о Казахстане

Издание отмечает, что бар «Мята» расположен в здании дома культуры «Истоки», где находится славянское общество «Лад».

В казахстанском городе Кокшетау расследуют инцидент со скандальным постером с надписью «KVZVKHSTAN», который неизвестные лица разместили в туалете бара «Мята», передает КазТАГ.

«...Проводятся мероприятия по установлению автора рисунка и лица, которое установило этот рисунок в туалете одного из баров Кокшетау», - сообщили агентству в департаменте полиции региона.

Ранее в сети появился снимок постера из туалета бара «Мята», вызвавший негативную реакцию казахстанцев. На размещенном чуть выше унитаза постере изображена женщина, на обнаженной части тела которой написано: «Казахстан». Изображение снабжено предложением справлять нужду и «найти» «KVZVKHSTAN».

Агентство отмечает, что казахстанцы требуют провести тщательное расследование инцидента. Само заведение отрицает причастность к появлению постера в туалете.