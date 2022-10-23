13 мешков секретных документов россиян нашли в освобожденном Изюме

Украинские правоохранители изъяли в освобожденном городе Изюм Харьковской области секретные документы россиян, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области по маршруту движения, сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Обнаружили "находку" в подвальном помещении на территории лицея. В общей сложности украинские полицейские изъяли 13 мешков с документами. По данному факту следователи открыли уголовное производство.