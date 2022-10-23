Разведка Украины: Иран передаст России бронежилеты и отправит советников
Иран передаст российской армии бронежилеты и шлемы для мобилизованных, а также отправит советников для применения беспилотников Arash-2 и баллистических ракет в войне против Украины. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Мобилизованных вооруженных сил РФ начали обеспечивать бронежилетами и шлемами иранского производства, также из Ирана в РФ прибывают новые группы "советников" по применению беспилотников", - заявляют в украинской разведке.
В частности, из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства вооруженные силы РФ начинают использовать снаряжение иранского производства, утверждают в ГУР.
"В ближайшее время запланирована передача 3 тыс. единиц бронезащиты – 1 500 бронежилетов, 1 500 шлемов производства Milad (Иран). Сейчас иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии (Белгородская область)", - говорится в сообщении разведки.
Также власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи вооруженным силам РФ в боевом применении нового типа БПЛА – Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время. Кроме того, заявили в украинской разведке, из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и совершенствовании БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6.