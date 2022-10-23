Разведка Украины: Иран передаст России бронежилеты и отправит советников

Иран передаст российской армии бронежилеты и шлемы для мобилизованных, а также отправит советников для применения беспилотников Arash-2 и баллистических ракет в войне против Украины. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Мобилизованных вооруженных сил РФ начали обеспечивать бронежилетами и шлемами иранского производства, также из Ирана в РФ прибывают новые группы "советников" по применению беспилотников", - заявляют в украинской разведке.