Представитель Госдепа США отправился на азербайджано-армянскую границу

Директор офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов Госдепартамента США Марк Кэмерон отправился на азербайджано-армянскую границу. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Армении.

Согласно сообщению, американский дипломат побывал в приграничных  армянских населенных пунктах, встретился с командиром второго армейского корпуса ВС Армении, понаблюдал за ситуацией на границе с Азербайджаном.