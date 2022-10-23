Представитель Госдепа США отправился на азербайджано-армянскую границу
Директор офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов Госдепартамента США Марк Кэмерон отправился на азербайджано-армянскую границу. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Армении.
Согласно сообщению, американский дипломат побывал в приграничных армянских населенных пунктах, встретился с командиром второго армейского корпуса ВС Армении, понаблюдал за ситуацией на границе с Азербайджаном.
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