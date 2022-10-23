Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из вверенного ему автомата, сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.
Согласно сообщению, в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики проводится расследование по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии Кязымова Маила Рамиг оглу, 1999 года рождения, 24 октября в результате выстрела из вверенного ему автомата.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!