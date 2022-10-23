После Шойгу Герасимов стал рассказывать западным военным о «грязной бомбе» Украины

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой Генштаба Великобритании Тони Радакином, чтобы сообщить ему о якобы готовящемся ядерном ударе, который намеревается нанести Украина (речь идет о так называемой «грязной бомбе», поскольку сама Украина ядерным оружием не обладает), сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее примерно о том же рассказывал по телефону высокопоставленным западным военным министр обороны России Сергей Шойгу. Он утверждал, что Украина готовит удар «грязной бомбой» по собственной территории, чтобы потом обвинить в этом Россию.

В свою очередь, западные аналитики склонны видеть в этом маневры самой Москвы, которая может таким образом готовить общественное мнение к собственной провокации, отмечает BBC.