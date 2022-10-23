Высказывания об Украине стоили министру обороны Румынии должности

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку после того, как заявил о необходимости возобновления переговоров по окончанию войны в Украине.

В своем заявлении румынский министр отметил, что сам Киев участвовать в них не может, поскольку не допускает потерю своих территорий, поэтому этим должны заниматься США и другие страны НАТО. При этом Дынку назвал переговоры единственным шансом заключить мир, даже если они закончатся «замороженным конфликтом», пишет Moscow Times.

В ответ президент Румынии Клаус Йоханнис напомнил, что решение о любом диалоге может принимать только правительство Украины. А парламентская партия «Союз спасения Румынии» (USR) попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности. Глава правительства в свою очередь отметил, что заявления главы Минобороны не отражают официальной позиции страны.

О своей отставке министр сообщил в соцсети. По его словам, причиной стала «невозможность дальнейшей работы» с президентом страны. Дынку возглавлял Минобороны с 2021 года.

Румыния была среди девяти стран Европы, которые заявили о готовности поддержать вступление Украины в НАТО. Также «за» высказались Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Черногория, Словакия и Северная Македония.