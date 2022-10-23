Посол США: Заявление Алиева очень позитивное и обнадеживающее

«Всегда очень позитивно и положительно, когда лидеры региона встречаются друг с другом». Такими словами охарактеризовала встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан.

Грузия Online сообщает, что журналисты попросили посла США прокомментировать заявление Ильхама Алиева: «Мы обменялись мнениями о начале консультаций Грузия - Азербайджан - Армения. Если армянская сторона к этому готова, то и мы к этому готовы».

По словам Дегнан, это заявление президента Азербайджана обнадеживает. «...Мы очень хорошо помним, что год назад, когда были предприняты определенные шаги после азербайджано-армянского конфликта, и Грузия сыграла свою роль, когда были освобождены задержанные, и это было успешное сотрудничество Грузии как посредника в этом процессе. Кроме того, существует множество различных сфер, где можно наладить сотрудничество и диалог между этими странами, будь то энергетика, экономика или другие сферы, которые можно улучшить за счет такого взаимного сотрудничества. Заявление Алиева было очень позитивным, обнадеживающим», — заявила Келли Дегнан.