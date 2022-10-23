Израиль вновь ударил по проиранским боевикам в Сирии

Активисты Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщили, что слышали сильные взрывы в различных районах Дамаска и его окрестностях. По информации SOHR, израильские ракеты поразили опорные центры проиранской милиции. Об этом пишет русскоязычное израильское издание «Детали».

По данным SOHR, удар был нанесен по проиранским боевикам и местным военным. Подробностей о последствиях удара пока нет.

Сирийское информагентство SANA сообщает, что днем в понедельник, 24 октября, прогремело два громких взрыва. Один сирийский военнослужащий получил ранение, был причинен материальный ущерб. Войска ПВО перехватили ракеты в воздухе над Дамаском. Израиль не комментировал этот инцидент.

Ранее источники SOHR сообщали, что в результате атаки 21 октября было уничтожено оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства в районе сирийского военного аэропорта Димас.