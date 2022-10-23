Бои за Донбасс: Генштаб Украины сообщил хорошие новости
Вооруженные силы Украины вытеснили российских военных из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Согласно информации, россияне пытаются удержать захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.