В супермаркетах Грузии начали принимать криптовалюту

В магазинах грузинской сети супермаркетов Fresco начали принимать оплату криптовалютой, сообщается на странице магазина в Facebook.

«Впервые в Грузии, с 24 октября в любом супермаркете Fresco можно покупать товары за криптовалюту круглосуточно и без выходных. Вы можете купить любой товар за криптовалюту по лучшему курсу, быстро, легко и безопасно», — сказано в сообщении.

Магазины будут работать с Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Zcash, Litecoin. В ближайшее время в систему добавят криптовалюту Ethereum.