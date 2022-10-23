В Пентагоне рассказали о возможности контактов с Россией

Каналы коммуникации между Соединенными Штатами и Россией по военной линии остаются открытыми, а американский министр обороны Ллойд Остин в любое время готов к общению с российскими коллегами. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона высокого ранга, пишет Voice of America.

"Линия коммуникации открыта. Министр обороны Ллойд Остин готов провести столько разговоров (с российской стороной – ред), сколько будет необходимо ", - сказал неназванный представитель Пентагона.