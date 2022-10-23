Зеленский поставил перед Израилем вопрос ребром: вы с Украиной или с Россией?

"Не время ли вашему государству выбрать – с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора происходит полное разрушение глобальной безопасности?", - задался вопросом Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками форума Haaretz Democratic Summit, его слова приводят украинские СМИ.

По словам Зеленского, за 8 месяцев войны Россия выпустила по территории Украины 4 500 ракет, и теперь ее запасы истощаются. Именно поэтому, по мнению украинского президента, она начала искать по всему миру военной помощи "для продолжения террора" и нашла ее в Иране.

"У меня к вам вопрос: как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? – обратился Зеленский к участникам конференции. – Конечно, Иран интересуют не деньги, а содействие России своей ядерной программе. В этом, видимо, смысл их союза. И этот их союз не осуществился бы, если бы ваши политики приняли в свое время одно решение, о котором мы просили".

В ходе выступления президент Украины призвал Израиль помочь его стране противостоять военному сотрудничеству России и Ирана. Украинский лидер упрекнул еврейское государство в многолетней пассивности по отношению к этим опасным взаимоотношениям, при которых сегодня в обмен на военную помощь, оказываемую России Ираном в Украине, Москва помогает Тегерану развивать свою ядерную программу. Зеленский добавил, что союз между Россией и Ираном не состоялся бы, если бы Израиль помог Украине.