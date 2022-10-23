Испания пригрозила Ирану

Евросоюз введет новые санкции против Ирана, если он не остановит репрессии и подавление протестов. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишут зарубежные СМИ.

"Насилие, применявшееся в отношении женщин и мужчин, участвовавших в мирных демонстрациях в Иране, было абсолютно непропорциональным. Мы приняли первый пакет санкций в отношении Ирана из-за этой ситуации. Если его (поведение - ред.) не изменится, мы продолжим принимать санкции", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.