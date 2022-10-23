Байден отреагировал на комментарии о его возрасте

Беспокойство о возрасте главы государства нормально и законно, однако люди прежде всего должны смотреть на то, как он справляется со своими обязанностями. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью MSNBC.

"Я считаю, что вполне законно беспокоиться об этом - о возрасте, в том числе моем. Но лучший способ вынести какое-то решение - понаблюдать за мной. Становлюсь ли я медленнее, снизился ли мой темп", - сказал он.

"Надо уважать судьбу. Я могу завтра заболеть, умереть. Но что касается моей энергии, того, сколько я могу сделать, то люди должны видеть, есть ли у меня прежняя страсть, что раньше. Если они видят, что это так, то отлично, если нет, то они проголосуют против меня, скажут мне не выдвигаться снова. Но я этого не чувствую. Я даже не могу сказать, сколько лет мне будет, не могу этого произнести", - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, Джо Байден родился 20 ноября 1942 года. В 2022 году ему исполнится 80 лет. В 2024 году, когда пройдут очередные выборы президента, ему будет 82 года.