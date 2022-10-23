Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев считают, что их страна должна продолжать оказывать вооруженное сопротивление в войне с Россией, передает BBC.

Опрос, проведенный спустя две недели после интенсивных обстрелов многих украинских городов, в том числе и самого Киева, показал, что 86% населения считают необходимым продолжать сражаться, даже если ракетные удары и налеты беспилотников не прекратятся.

В Харьковской и Донецкой областях, где проживает значительная часть русскоязычного населения, и где шли самые ожесточенные бои, 69% поддерживают войну до победы.

По словам замдиректора КМИС Антона Грушецкого, результаты опроса показывают, что обстрелами украинских городов Россия пыталась "посеять панику, отчаяние и вынудить украинскую армию к сдаче в плен", но добилась совершенно противоположного результата.