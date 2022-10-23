Революционное решение Минспорта. Почему оно принято только сейчас?
Министерство молодежи и спорта объявило о начале выплат призерам 5-х Игр исламской солидарности, которые прошли в августе в турецкой Конье. Как известно, Ильхам Алиев для этих целей выделил 10 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана. Наши спортсмены завоевали в Конье 99 медалей - 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые.
Чемпионы получат по 70 тысяч манатов, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 30 тысяч. В командных соревнованиях каждый член команды за золото удостоится 40 тысяч, серебро будет оценено в 30 тысяч, а бронза – в 20 тысяч.
Учитывая командные, коллективные и парные виды спорта и дисциплины, всего будут награждены 188 спортсменов. Также бонусы получат 94 тренера и спортивных специалиста.
При этом Минспорта выступило со значимыми уточнениями. Важно, чтобы награждены были все, кто участвовал в подготовке спортсмена. Не только тренеры, но и врачи, физиотерапевты, менеджеры. Не забыты и азербайджанские судьи, работавшие на данном соревновании. Независимо от достоинства медали, которую завоевал спортсмен, эти специалисты получат 10 тысяч манатов.
Тренеры и специалисты удостоятся только одной награды. То есть, например, если главный тренер команды так же является и личным тренером спортсмена, то призовые ему положены только как главному тренеру.
Еще одно важное новшество. Личные тренеры натурализованных спортсменов награждаться не будут. Это сделано, скорее всего, из-за ряда имевших место злоупотреблений. В некоторых федерациях были люди, которые приписывали себе того или иного спортсмена, стабильно завоевывающего медали на международной арене. Они считались их личными тренерами и получали солидные бонусы за успехи своих «подопечных», хотя по большому счету к тренерскому делу отношения не имели. К примеру, большой резонанс вызвала новость о том, что личным тренером прославленной Марии Стадник был тогдашний генсек Федерации борьбы Азербайджана Орхан Мамедов.
Ну, и особо стоит отметить следующее решение Минспорта, которое можно назвать чуть ли не революционным. Оно должно было быть введено много лет назад. Возможно, в таком случае мы не потеряли бы ряд талантливых спортсменов после их первого и, как потом оказывалось, единственного олимпийского успеха.
Итак, спортсмены будут получать призовые за Исламиаду частями.
«Опыт предыдущих лет показывает, что в некоторых случаях получение спортсменами разом большой суммы понижает их интерес к продолжению карьеры, - говорится в заявлении Минспорта. – Поэтому, чтобы мотивировать их, призовые будут выплачиваться в течение трех лет».
Таким образом, 40 процентов бонусных денег спортсмены получат в этом году, 30 процентов – ближе к концу следующего года, а еще 30 процентов – в четвертом квартале 2024-го. Тут также стоит уточнить, что, если за эти годы спортсмен попадется на допинге, денег он не получит.
Хочется верить, что данное нововведение будет применяться и в будущем, и коснется, в том числе, и Олимпийских игр. Сколько было случаев, когда победителей и призеров олимпиад заваливали баснословными призовыми, после чего они переставали серьезно относиться к спорту и проваливали следующий олимпийский цикл. Это касается и легионеров, некоторые из которых выигрывали медали, получали большие деньги и подарки, а затем попросту уезжали из Азербайджана.