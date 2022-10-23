Революционное решение Минспорта. Почему оно принято только сейчас?

Министерство молодежи и спорта объявило о начале выплат призерам 5-х Игр исламской солидарности, которые прошли в августе в турецкой Конье. Как известно, Ильхам Алиев для этих целей выделил 10 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана. Наши спортсмены завоевали в Конье 99 медалей - 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые.

Чемпионы получат по 70 тысяч манатов, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 30 тысяч. В командных соревнованиях каждый член команды за золото удостоится 40 тысяч, серебро будет оценено в 30 тысяч, а бронза – в 20 тысяч.

Учитывая командные, коллективные и парные виды спорта и дисциплины, всего будут награждены 188 спортсменов. Также бонусы получат 94 тренера и спортивных специалиста.

При этом Минспорта выступило со значимыми уточнениями. Важно, чтобы награждены были все, кто участвовал в подготовке спортсмена. Не только тренеры, но и врачи, физиотерапевты, менеджеры. Не забыты и азербайджанские судьи, работавшие на данном соревновании. Независимо от достоинства медали, которую завоевал спортсмен, эти специалисты получат 10 тысяч манатов.

Тренеры и специалисты удостоятся только одной награды. То есть, например, если главный тренер команды так же является и личным тренером спортсмена, то призовые ему положены только как главному тренеру.

Еще одно важное новшество. Личные тренеры натурализованных спортсменов награждаться не будут. Это сделано, скорее всего, из-за ряда имевших место злоупотреблений. В некоторых федерациях были люди, которые приписывали себе того или иного спортсмена, стабильно завоевывающего медали на международной арене. Они считались их личными тренерами и получали солидные бонусы за успехи своих «подопечных», хотя по большому счету к тренерскому делу отношения не имели. К примеру, большой резонанс вызвала новость о том, что личным тренером прославленной Марии Стадник был тогдашний генсек Федерации борьбы Азербайджана Орхан Мамедов.