Маск резко ответил Гарри Каспарову

Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск резко ответил бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову на его критику. Сообщения опубликованы в Twitter.

Ранее Гарри Каспаров в эфире программы Squawk Box телеканала CNBC раскритиковал точку зрения Илона Маска по поводу прекращения финансирования Starlink в Украине и других высказываний предпринимателя.

«Цена огромна, но Украина платит ее. Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота», - сказал он.

На что Илон Маск резко ответил в Twitter-аккаунте программы Squawk Box. «Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об «особняке», придурок», - написал владелец Tesla.