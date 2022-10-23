Иран готов прояснить с Украиной вопрос поставки дронов России

Иран готов направить группу военных экспертов, чтобы вместе с украинскими коллегами изучить ситуацию, связанную с утверждениями о применении на Украине иранских беспилотников. Об этом в телефонном разговоре с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, пишет Tasnim.

«Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине», - сказал глава иранского МИД.