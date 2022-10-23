«Я дурак»: «последнее слово» пропагандиста Красовского

Российский пропагандист Антон Красовский еще раз извинился за свои слова о физическом уничтожении украинских детей. В своем Telegram-канале 24 октября он опубликовал «последнее слово на суде людей».

«Я думаю о каждом ребенке, о каждой матери, каждой семье. И также я думаю о каждом ребенке на той стороне и страдаю о каждом ребенке на той стороне. Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали, поверьте», — заявил Красовский и добавил, что «никому не желает смерти».

Свои слова пропагандист объяснил тем, что его «занес бес». В ролике Красовский несколько раз высказывается о себе в негативном ключе: «Я дурак, смешал добро со злом, скурвился».

Ранее в понедельник, 24 октября, Красовский извинился за свое заявление об украинских детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».

Телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским из-за слов про украинских детей, а СК России начал проверку этих высказываний.