Иранские «Шехиды» и «Зульфугары» полетят на Израиль самое актуальное в мире
Сирийский центр наблюдения сообщает об уничтожении ракетным ударом Израиля места сборки иранских дронов на территории Сирии. Сообщается, что прямым ракетным ударом Израиль разнес военную логистику и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас.
Тактика израильтян за последнее десятилетие отработана до автоматизма – любые производственные мощности Корпуса стражей исламской революции включены в список «приоритетов №1». И как только поступает разведывательная информация о том, что там-то и там-то налажено военное производство какой-то иранской продукции – то после ее проверки и подтверждения израильские истребители-бомбардировщики поднимаются в воздух.
Так и последний налет израильских ВВС на Сирию разнес вдребезги фабрику по производству иранских дронов в районе Димаса. Иранцы, как обычно, это отрицают – да не было, дескать, там никакого производства, так, безобидные устройства для «Хезболлы» клепали – но если посмотреть на лица их комментаторов, то все сразу становится понятным: ущерб нанесен серьезный.
Иранцы так и не смогли найти адекватного ответа на эти действия израильской авиации. Агентурная сеть еврейского государства в Сирии оказалась сильнее, чем они рассчитывали, к российским ЗРК С-300 и С-400 их не подпускают, а размещать собственные ЗРК «Бровар», аналоги тех же С-300, – дело опасное, да и бесполезное – израильтяне без особых трудов размажут эти комплексы «как и не бывшие».
Поэтому единственное, что остается сотрудникам иранского КСИР – с негодованием наблюдать, как их сборочные цеха, достаточно недешевые, смешивает с сирийским песком израильская авиация. Причем, сразу после того, как они были построены и тщательно замаскированы.
Асаду до трудностей иранских союзников тоже нет никакого дела. Он вообще в последнее время занят только одним – как бы финансово выдоить территории, контроль над которыми ему удалось восстановить. Это и приятнее, и безопаснее, чем быть активным участником иранской «оси сопротивления». Так что, от шашней Ирана с ливанской «Хезболлой» Дамаск, при каждом удобном случае, старается дистанцироваться: «Вам надо – вы этим и занимайтесь».
Чем израильтяне умело и пользуются. Любая трещинка в связях Ирана, сирийцев и «Хезболлы» используется ими, нет, не для вбития клина между союзниками, а для нанесения существенного материального ущерба наступательным возможностям этого трио в регионе.
Проблема для Израиля заключается в том, что Иран пошел дальше, начав массовые поставки своих дронов и ракет России. И получив на это от Москвы необходимые финансовые средства для расширения производства, а также, по всей видимости, какие-то элементы технологий. Еще немного времени, и творчеством иранских инженеров, в котором не приходится сомневаться, Тегеран получит новые образцы современных вооружений, которые неизбежно будут обрушены на Израиль.
Иерусалим столкнулся с новым вызовом, на который у него нет адекватного ответа. Киев предлагает ему – давайте бороться с этим вместе. Но пока протянутая еврейскому государству украинская рука повисла в воздухе. Иерусалим предоставил Киеву разведданные, «полезные для нацеливания на иранские беспилотники», но на этом шаге и остановился, скрупулезно высчитывая все плюсы и минусы своих дальнейших шагов.
Как долго он будет считать – непонятно. А Иран тем временем продолжает отрабатывать свои новые технологии и штамповать «Шехиды» и прочие «Зульфугары». Которые обязательно полетят на Израиль.