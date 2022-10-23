Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:09

Сирийский центр наблюдения сообщает об уничтожении ракетным ударом Израиля места сборки иранских дронов на территории Сирии. Сообщается, что прямым ракетным ударом Израиль разнес военную логистику и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас. Тактика израильтян за последнее десятилетие отработана до автоматизма – любые производственные мощности Корпуса стражей исламской революции включены в список «приоритетов №1». И как только поступает разведывательная информация о том, что там-то и там-то налажено военное производство какой-то иранской продукции – то после ее проверки и подтверждения израильские истребители-бомбардировщики поднимаются в воздух.

Так и последний налет израильских ВВС на Сирию разнес вдребезги фабрику по производству иранских дронов в районе Димаса. Иранцы, как обычно, это отрицают – да не было, дескать, там никакого производства, так, безобидные устройства для «Хезболлы» клепали – но если посмотреть на лица их комментаторов, то все сразу становится понятным: ущерб нанесен серьезный. Иранцы так и не смогли найти адекватного ответа на эти действия израильской авиации. Агентурная сеть еврейского государства в Сирии оказалась сильнее, чем они рассчитывали, к российским ЗРК С-300 и С-400 их не подпускают, а размещать собственные ЗРК «Бровар», аналоги тех же С-300, – дело опасное, да и бесполезное – израильтяне без особых трудов размажут эти комплексы «как и не бывшие». Поэтому единственное, что остается сотрудникам иранского КСИР – с негодованием наблюдать, как их сборочные цеха, достаточно недешевые, смешивает с сирийским песком израильская авиация. Причем, сразу после того, как они были построены и тщательно замаскированы. Асаду до трудностей иранских союзников тоже нет никакого дела. Он вообще в последнее время занят только одним – как бы финансово выдоить территории, контроль над которыми ему удалось восстановить. Это и приятнее, и безопаснее, чем быть активным участником иранской «оси сопротивления». Так что, от шашней Ирана с ливанской «Хезболлой» Дамаск, при каждом удобном случае, старается дистанцироваться: «Вам надо – вы этим и занимайтесь».