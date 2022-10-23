Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередной дезинформации, распространяемой армянской стороной, о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Информация, распространяемая Арменией, о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь около 20:30 24 октября из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, не имеет никаких оснований и является абсолютно ложной. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.