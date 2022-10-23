Украинцы освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.

Сейчас в освобожденных селах реализуются «комплексы стабилизационных мероприятий», отмечается в сообщении.

Чтобы замедлить контрнаступление подразделений ВСУ, Россия продолжает «минировать мосты и переходы на пути отступления в Николаевской и Херсонской областях», отмечается в сообщении.