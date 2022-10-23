24 октября во время нападения стрелка в школе американского города Сент-Луис погибло 3 человека, пострадали как минимум 8. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на правоохранителей.

Пострадавшие, среди которых есть дети, были доставлены в больницу. Нападавший был застрелен на месте в ходе перестрелки с полицейскими.

Начальник полиции Сент-Луиса Майкл Слэк сказал, что двери в школу были заперты. Это «выиграло время» для школьной службы безопасности и дало ей оперативно среагировать.

Личность стрелявшего пока не разглашается.