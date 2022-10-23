Заявление Шойгу генсек НАТО назвал «абсурдным»

Утверждения России о том, что Украина может применить «грязную бомбу» на своей собственной территории, за освобождение которой Киев упорно борется, является абсурдным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico. Заявление его приводит The Insider.

«Абсурдно говорить, что Украина применит «грязную бомбу» на своей собственной территории, за освобождение которой Киев так упорно борется. Что нас беспокоит, так это то, что это часть стратегии России, которую мы видели и раньше — в Сирии, а также в начале войны и непосредственно перед началом войны в феврале».

Столтенберг добавил, что Россия не должна использовать эти ложные обвинения или утверждения в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны в Украине.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил по телефону главам оборонных ведомств Великобритании, Турции, Франции и США, что возможны провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Украина привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, не имеет «грязной бомбы» и не собирается ее приобретать. В Минобороны США, Великобритании и Франции назвали ложью слова Шойгу.

«Грязная бомба» или радиологическое рассеивающее устройство — это взрывное устройство, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. При подрыве заряда радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.