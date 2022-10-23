Bloomberg: европейцы перешли на режим «жесткой экономии»

Около 71% европейцев вынуждены резко поменять свои потребительские привычки в связи с рекордной инфляцией в странах Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательской компании IRI.

Согласно исследованиям, падение покупательной способности европейцев вынудило граждан вернуться к старым поведенческим шаблонам, о которых европейцы стали забывать.

Вместе с сокращением расходов 58% потребителей отмечают сокращение расходов на товары первой необходимости, включая еду и коммунальные услуги. 35% опрошенных европейцев признались, что были вынуждены залезть в долги или прибегнуть к трате собственных сбережений, чтобы оплатить счета.