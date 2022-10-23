Bloomberg: европейцы перешли на режим «жесткой экономии»
Около 71% европейцев вынуждены резко поменять свои потребительские привычки в связи с рекордной инфляцией в странах Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательской компании IRI.
Согласно исследованиям, падение покупательной способности европейцев вынудило граждан вернуться к старым поведенческим шаблонам, о которых европейцы стали забывать.
Вместе с сокращением расходов 58% потребителей отмечают сокращение расходов на товары первой необходимости, включая еду и коммунальные услуги. 35% опрошенных европейцев признались, что были вынуждены залезть в долги или прибегнуть к трате собственных сбережений, чтобы оплатить счета.
Многие отказались от посещения кафе и ресторанов. Европейцы все чаще ищут товары со скидками, пользуются услугами дисконтных торговых сетей, покупают товары под маркой торговых сетей, а то и вовсе близкие к просрочке товары.
«Желание потребителей тратить деньги снижается, и в ближайшее время вряд ли эта тенденция изменится с учетом резкого роста цен, включая стоимость продуктов и нестабильность цен на энергоносители», — рассказал старший вице-президент IRI Ананда Рой.
По словам исследователей, энергокризис и рекордная за десятки лет инфляция довели потребительские настроения в Европе до рекордно низкого уровня.