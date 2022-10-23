Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию новость обновлена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно", - приводит слова представителя Кремля российские СМИ.
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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов", - сообщила Захарова.
О сроках проведения встречи не сообщается.
Накануне российская газета «Ведомости» писала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием российского президента Владимира Путина. В качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи, отмечало издание.