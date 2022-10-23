Кулинары собрались в Баку: чтобы превратить Азербайджан в один из центров гастротуризма фото
24 октября состоялся Национальный кулинарный конгресс, организованный Национальным кулинарным центром и Ассоциацией кулинарии Азербайджана при поддержке Госагентства по туризму.
Цель проведения конгресса – поддержка развития национальной кухни и гастротуризма, создание площадки для расширения сотрудничества между местными производителями и фермерами, а также популяризация философии «0 км», продвигающей идею использования местных овощей.
На мероприятии, проведенном в рамках Международного дня кулинарии, была представлена информация о проделанной работе в направлении продвижения национальных кулинарных образцов, а также ряд новинок.
Выступивший на мероприятии председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев отметил большой потенциал Азербайджана, чтобы стать признанным в мире «центром гастрономии», и что в последнее время в этом направлении реализован ряд успешных проектов.
Глава Госагентства заявил, что развитие гастротуризма является важным фактором в ознакомлении мира не только с национальной кухней Азербайджана, но и его богатым материальным и культурным наследием, историческими традициями, культурой.
Ф.Нагиев отметил, что Национальный кулинарный центр при Госагентстве по туризму проделал важную работу по изучению, сохранению и популяризации образцов азербайджанской кухни. Цель этого – продвигать азербайджанскую кухню на международном уровне.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, выступая на мероприятии, отметил необходимость повысить роль молодежи в сохранении и развитии азербайджанской национальной кухни.
Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов рассказал о механизмах поддержки развития малых и средних предпринимателей, занятых в сфере кулинарии в Азербайджане.
Флориан Зенгстшмид, главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму, отметил, что национальная кухня Азербайджана широко пропагандируется на международных мероприятиях, и рассказал о мерах, принимаемых по развитию винного туризма.
А директор Национального кулинарного центра Азербайджана Орхан Садыгов отметил, что сохранение национальной кухни является важным фактором идентификации и национального наследия Азербайджана. Садыгов подчеркнул, что основная деятельность центра направлена на совершенствование научно-методической базы, и он призван стать научным центром, который станет опорой для учреждений, занимающихся популяризацией азербайджанской кухни и созданием реестра национальных блюд.
Зампредседателя Ассоциации кулинарии Азербайджана Фархад Ашурбейли рассказал о деятельности Ассоциации и планируемых проектах. Он отметил, что как общественная организация, объединяющая поваров, Ассоциация придает большое значение проведению подобных мероприятий, а также участию в профильных международных конкурсах.