Захарова о том, чем обернется вывод российских войск из Азербайджана и Армении

По словам Захаровой, сейчас "тиражируются голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией".

"В этой связи хотели бы напомнить, что именно наша страна остановила войну в ноябре 2020 года, направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном. Попытки же внешних сил добиться вывода российского миротворческого контингента как раз и направлены на дестабилизацию Южного Кавказа", - считает Захарова.

В комментарии официального представителя МИД РФ отмечается, что "нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные в Украине конфронтационные схемы".

"Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья", - говорит Захарова.

"Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - отмечает она.