Госдеп США предостерегает Россию

Россия не избежит последствий, если рискнет применить так называемую «грязную бомбу» или обычное ядерное оружие, предупредил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает BBC.

Ранее о возможном применении «грязной бомбы» Киевом предупредили Запад министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба России Валерий Герасимов, однако Вашингтон сам обвинил Россию в попытке использовать такую якобы имеющую место угрозу в качестве предлога для эскалации конфликта с Украиной, напомнило издание.

На вопрос журналистов, будут ли США рассматривать применение «грязной бомбы» так же, как применение любого ядерного оружия, Прайс ответил, что для России это в любом случае не обойдется без последствий.

«Будь то «грязная бомба» или ядерная бомба, наша позиция в этом вопросе абсолютно ясна», - подчеркнул представитель американского Госдепартамента.