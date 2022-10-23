США не отправят свои войска в Украину

США не планируют направлять свои войска в Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего США Джо Байдена о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях», - сказал он, добавив, что позиция не изменилась.

Ранее сообщалось, что США разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.