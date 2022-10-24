Самый лощеный, самый молодой, самый амбициозный. И все это об индийце, который возглавил Великобританию наш комментарий
Не нужно быть большим специалистом по британской политике, чтобы сделать вывод о глубочайшем кризисе Консервативной партии. Об этом говорят и опросы, согласно которым лейбористы, которые сами находятся в разобранном состоянии, вдвое опережают правящую партию в рейтингах.
На это указывает и анекдотически короткое правление Лиз Трасс, поставившей рекорд кратчайшего пребывания на посту главы правительства. Да и то, что у соперников Риши Сунаку, сменившему Трасс, не нашлось серьезных оппонентов, говорит о тяжелом положении в партии. Попытка Бориса Джонсона побороться за возращение тоже носила характер очередной выходки этого политического сорванца и не нашла сколько-нибудь серьезной поддержки среди однопартийцев, которых он утомил циклом раньше.
Риши Сунак, безусловно, запоминающаяся фигура во главе Британии. Впервые во главе правительства политик азиатского происхождения, и впервые за очень долгое время, с 1812 года, настолько молодой: новому премьеру 42 года. Он сделал головокружительную карьеру, если учесть, что впервые в парламент был избран лишь семь лет назад, а уже поработал министром финансов в правительстве Джонсона.
Некоторые считают Сунака слишком лощеным для простого британского избирателя, он типичный представитель лондонских финансовых кругов, а его тесть-миллиардер – глава влиятельного индийского клана в Англии. Между тем, следует напомнить, что кандидатура Риши Сунака неизменно держала первое место во внутрипартийном конкурсе за право сменить Бориса Джонсона, и Лиз Трасс смогла опередить его лишь в финальном голосовании. В общем, естественно, что именно ему теперь предстоит спасать ситуацию, которую неудачное премьерство Трасс лишь усугубило.
Критики говорят о тяжелом положении британской экономики, но не так безнадежно это положение, которое, с учетом последствий Брекзита и ковидной пандемии, могло бы быть намного хуже, как велика усталость британцев от консерваторов. Последний раз лейбористы были у власти в 2010 году, когда Гордона Брауна сменил Дэвид Кэмерон, и никакими выдающимися достижениями с тех пор, кроме спорного по задумке и исполнению Брекзита, руководство страны не отличилось.
Кстати, эта усталость от правящей партии сама по себе является важным фактором, который сказывается на оценке работы правительства, независимо от результатов его работы. Пресса точно немало постаралась, чтобы ушел Джонсон, да и в скоротечности премьерства Трасс имеется заслуга «злых» журналистов, отказавшихся снисходительно отнестись к главе правительства в начале ее пути, быстро превратившемся в ее конец.
Риши Сунак отлично понимает всю тяжесть обстоятельств и говорит о том, что консерваторам нужно «объединиться или умереть». С учетом уровня негатива, с которым сейчас избиратели относятся к Консервативной партии, новый лидер отказывается от идеи досрочных выборов, это прямой путь к сокрушительному провалу. Обычно, по правилам приличий и из политической целесообразности, премьер, получивший пост не по результатам выборов, назначает их спустя какое-то время, чтобы заручиться и поддержкой избирателей, но нынешний случай к этим не относится.
Сунак будет тянуть, видимо, до плановых парламентских выборов, которые должны состояться в конце 2024-го или начале 2025 года. Есть некоторый шанс, что к тому времени общественное настроение опять станет чуть больше благосклонно к консерваторам.
Зато все оппозиционные партии в один голос кричат, что неприлично возглавлять страну лидерам, не прошедшим общенациональные выборы: последним избирался Борис Джонсон в 2019 году, а и Трасс, и Сунак назначены во главе правительства партией. Но приличия приличиями, а власть властью, никто ее просто так отдавать не собирается. Да и некому, положа руку на сердце, сказал бы Риши Сунак.