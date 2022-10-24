Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 24 октября 2022, 23:44

Не нужно быть большим специалистом по британской политике, чтобы сделать вывод о глубочайшем кризисе Консервативной партии. Об этом говорят и опросы, согласно которым лейбористы, которые сами находятся в разобранном состоянии, вдвое опережают правящую партию в рейтингах.

На это указывает и анекдотически короткое правление Лиз Трасс, поставившей рекорд кратчайшего пребывания на посту главы правительства. Да и то, что у соперников Риши Сунаку, сменившему Трасс, не нашлось серьезных оппонентов, говорит о тяжелом положении в партии. Попытка Бориса Джонсона побороться за возращение тоже носила характер очередной выходки этого политического сорванца и не нашла сколько-нибудь серьезной поддержки среди однопартийцев, которых он утомил циклом раньше. Риши Сунак, безусловно, запоминающаяся фигура во главе Британии. Впервые во главе правительства политик азиатского происхождения, и впервые за очень долгое время, с 1812 года, настолько молодой: новому премьеру 42 года. Он сделал головокружительную карьеру, если учесть, что впервые в парламент был избран лишь семь лет назад, а уже поработал министром финансов в правительстве Джонсона.

Некоторые считают Сунака слишком лощеным для простого британского избирателя, он типичный представитель лондонских финансовых кругов, а его тесть-миллиардер – глава влиятельного индийского клана в Англии. Между тем, следует напомнить, что кандидатура Риши Сунака неизменно держала первое место во внутрипартийном конкурсе за право сменить Бориса Джонсона, и Лиз Трасс смогла опередить его лишь в финальном голосовании. В общем, естественно, что именно ему теперь предстоит спасать ситуацию, которую неудачное премьерство Трасс лишь усугубило. Критики говорят о тяжелом положении британской экономики, но не так безнадежно это положение, которое, с учетом последствий Брекзита и ковидной пандемии, могло бы быть намного хуже, как велика усталость британцев от консерваторов. Последний раз лейбористы были у власти в 2010 году, когда Гордона Брауна сменил Дэвид Кэмерон, и никакими выдающимися достижениями с тех пор, кроме спорного по задумке и исполнению Брекзита, руководство страны не отличилось. Кстати, эта усталость от правящей партии сама по себе является важным фактором, который сказывается на оценке работы правительства, независимо от результатов его работы. Пресса точно немало постаралась, чтобы ушел Джонсон, да и в скоротечности премьерства Трасс имеется заслуга «злых» журналистов, отказавшихся снисходительно отнестись к главе правительства в начале ее пути, быстро превратившемся в ее конец.