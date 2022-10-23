Зеленский подвел итоги восьми месяцев вторжения России

Украинцы отстояли независимость своего государства, но путь к победе еще предстоит пройти, и он сложный, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 октября в своем обращении по итогам восьми месяцев вторжения России. Заявления президента приводят украинские СМИ.

"Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковская, Херсонская область. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной. Украина ломает так называемую вторую армию мира... Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать", - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, у России больше нет потенциала "чтобы диктовать" и мир видит это. "Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение. И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии: чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина – в первую очередь", - добавил Зеленский.

Он отметил, что 24 февраля в Кремле о таких изменениях "и подумать не могли, хотя стоило". "Сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее. Но, осознавая все это, мы не имеем права расслабляться. Нам еще предстоит пройти путь к украинской победе. Это трудный путь", - подчеркнул президент Украины.

Впереди, отметил Зеленский, самая сложная зима в истории Украины: "Нам нужно пройти эту зиму. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь необходимые для государства результаты".