Вашингтон: переговоры с Россией будет вести Украина, а США помогут на поле боя

Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева, американские власти уважают отношение президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией и не станут «диктовать» ему иную позицию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишут российские СМИ.

«Зеленский... не считает, что сейчас время ...договариваться с господином Путиным», - пояснил Кирби.

Он рассказал также, что Белый дом получил обращение 30 конгрессменов от Демократической партии, которые призвали начать переговоры с Россией. Администрация Байдена «ценит их обеспокоенность», заверил Кирби.