Вашингтон: переговоры с Россией будет вести Украина, а США помогут на поле боя
Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева, американские власти уважают отношение президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией и не станут «диктовать» ему иную позицию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишут российские СМИ.
«Зеленский... не считает, что сейчас время ...договариваться с господином Путиным», - пояснил Кирби.
Он рассказал также, что Белый дом получил обращение 30 конгрессменов от Демократической партии, которые призвали начать переговоры с Россией. Администрация Байдена «ценит их обеспокоенность», заверил Кирби.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также заявил, что решение, каким образом вести переговоры с Россией, когда их время придет, будет принимать Украина, пока же США продолжат помогать ей на поле боя, чтобы обеспечить позднее более выгодные позиции при урегулировании.
Так Кирби прокомментировал сообщения о призыве ряда представителей Конгресса к Белому дому активизировать работу по возобновлению прямых переговоров с Москвой для урегулирования конфликта.
«Никто не хочет так сильно увидеть конец этого.., как наши украинские партнеры. Они заявляли, что он закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не знаем, каким будет этот конец и когда это произойдет, - заявил Прайс. – Но мы не знаем этого прежде всего потому, что мы не видели каких-либо признаков готовности России работать на пути дипломатии и диалога».