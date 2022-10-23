Задержанный герой Украины оказался гражданином России

В течение следующих 60 дней, пока следователи будут проводить расследование, он не сможет выйти из изолятора. Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора суд избрал меру пресечения президенту «Мотор Сичи» Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе СБУ.

Обоих фигурантов подозревают по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору) УК Украины.

По данным СБУ, Богуслаева и его коллегу задержали по делу о незаконной поставке "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. К незаконной поставке могут быть причастны руководители завода компании в Запорожье, которые действовали в сговоре с представителями российской корпорации "Ростех".

Проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода пишет, что Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", Богуслаев 15 октября 2000 года обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ в обмен на советский паспорт от 1979 года. Через три дня он получил паспорт гражданина России.

Вячеслав Богуслаев – Герой Украины, входит в число самых богатых людей страны. Трижды избирался в Верховную Раду от Партии регионов, считается одним из самых известных и влиятельных политиков региона.