Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:40

После состоявшихся в начале октября в Праге четырехсторонних переговоров с участием лидеров Азербайджана и Армении российские СМИ развернули масштабную пропаганду под лозунгом «Пашинян сдает Карабах». Это странный тезис хотя бы потому, что Пашинян не может «сдать» Азербайджану то, что и так ему принадлежит, а именно часть азербайджанских территорий, находящихся в настоящее время под контролем российских миротворцев. Тем не менее, в России предполагают, что армянский премьер готовится признать эту часть Карабаха территорией Азербайджана и подписать мирное соглашение, в котором не будет особо оговорен определенный правовой статус проживающих на этих территориях этнических армян.

Интересен тот факт, что достигнутый на таких условиях мир преподносится российскими СМИ как «угроза интересам России». Пропагандисты руководствуются предположением о том, что, если Армения «отдаст Карабах Азербайджану» и установит отношения с Турцией, это приведет к ликвидации военного и политического влияния России не только в Карабахе, но и в Армении. На это предположение опирается, в частности, статья в газете «Комсомольская правда». В материале указывается: «С самого начала было ясно – Вашингтон и Брюссель воспользуются сложной ситуацией, связанной с войной на Украине, и создадут проблемы Москве». По мнению российского издания, наиболее подходящим местом применения антироссийской политики Запада является Карабах. Перестрелки и инциденты разного масштаба, происходящие на границе Азербайджана и Армении, очевидно, происходят по причине политического давления для достижения определенных результатов на переговорах. Однако, судя по всему, уже очень скоро в истории давнего конфликта произойдет новый поворот.

Российское издание отмечает, что этот поворот связан с «вашингтонским документом» по регулированию азербайджано-армянских отношений. Так, 10 октября на одном из российских телеграм-каналов был опубликован предварительный текст документа, который, дескать, обсуждался в Вашингтоне помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном при посредничестве советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана. На содержание этого документа ссылается и «Комсомольская правда». В газете отмечается, что данное соглашение стало результатом работы западной посреднической миссии. Согласно различным источникам, в результате брюссельских и пражских переговоров, а также после встречи министров иностранных дел и Гаджиева и Григоряна в Вашингтоне текст документа был одобрен и Алиевым, и Пашиняном. Судя по содержанию этого соглашения, в случае его подписания будет проведена окончательная делимитация межгосударственной границы, начнутся работы по строительству Зангезурского коридора – скоростной трассы, которая должна связать районы восточного Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении. Кроме того, Азербайджан должен будет назначить «официального представителя», который совместно с таким же представителем карабахских армян должен будет обсуждать и решать вопросы, связанные с их безопасностью и правами. При этом какой-либо особый статус для армян Карабаха, а тем более для армян, проживающих на территории «НКР», не предусматривается.

«Комсомольская правда» выражает удивление, что ни в Армении, ни в Карабахе публикация «вашингтонского документа» не породила протестного движения. Судя по всему, в России рассчитывали на то, что путем «утечки» добытого каким-то образом текста можно будет начать новую волну протестов против Пашиняна, в результате чего удалось бы если не осуществить планы по отстранению Пашиняна от власти, то, по крайней мере, вынудить Ереван отказаться от «вашингтонского документа». Газета пишет: «Интересно, что опубликование этого документа пока что не вызвало нового всплеска протестного движения ни в Армении, ни в Карабахе. Ведь понятно, что на самом деле это означает полный переход Нагорного Карабаха под азербайджанскую юрисдикцию, а формальность назначения каких бы то ни было «официальных представителей» азербайджанцы и не скрывают: еще совсем недавно Ильхам Алиев вновь заявил, что проживающие в Карабахе армяне – граждане Азербайджана, и с ними будут обращаться в полном соответствии с Конституцией этой страны. Понятно, что очень скоро в Карабахе не останется ни одного армянина. Если действующая армянская власть согласится на принятие этого документа (наши источники в правительстве Армении утверждают, что Пашинян убежден в необходимости его скорейшего подписания), то это станет катализатором тектонического сдвига в Закавказье. Армении, подписавшей мир с Азербайджаном и Турцией, потерявшей Карабах и якобы обретшей тем самым избавление от экзистенциальных угроз, не будет нужна ни российская база в Гюмри, ни российские миротворцы в Карабахе. Более чем понятно, что именно это и является истинной целью западных посредников». Согласится ли Пашинян подписать данный документ? По данным газеты, значительная часть экспертного сообщества России и Армении считает, что Пашинян подпишет предложенное западными посредниками мирное соглашение «быстро и без угрызений совести».

Но если Пашинян подпишет документ хотя бы до конца года, не обернется ли это волной протестов в Армении? Авторы статьи полагают, что именно так и случится. «На выборах 2021 года Пашинян сохранил власть под лозунгами справедливого мира, сохранения Карабаха армянским и укрепления стратегического союза с РФ. Армянский избиратель, терпение и толерантность которого к неудачам Пашиняна кажутся безграничными, не давал ему такого мандата и может припомнить премьеру все беды, случившиеся за прошедшие четыре года. Кроме того, вряд ли армяне забыли уроки новейшей истории и наверняка помнят, что может произойти, когда остаешься один на один с нерешенными проблемами безопасности под искреннее честное слово Вашингтона», - так российское издание намекает армянам на судьбу Украины. Следует отметить, что эти вопросы обсуждаются и на некоторых российских телеканалах. Иными словами, можно сделать вывод: Москва не желает принимать мирный вариант, который предусматривает безоговорочное признание Карабаха частью Азербайджана, и сопротивляется окончательному определению правового статуса проживающих там армян. Вместо этого Москва предлагает сторонам такой вариант заключения мира, при котором «статусный вопрос» будет отложен на неопределенный срок. Это означает, что новая ситуация, сложившаяся после 44-дневной войны в регионе, должна быть надолго «заморожена», благодаря чему у российских миротворцев появится возможность остаться в регионе, а так называемый «режим» в Ханкенди и его незаконные вооруженные формирования продолжат свое существование.