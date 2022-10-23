Абдоллахиан сделал заявление по иранским дронам

"Если будет доказано, что иранские беспилотники используются в Украине против людей, мы не должны проявлять безразличие", - цитирует СМИ иранского министра.

Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства. BBC сообщает, что об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Абдоллахин вновь подчеркнул, что Тегеран не поставлял России оружие или технику для использования в военных действиях против Украины. При этом, по его словам, сотрудничество в области обороны между Москвой и Тегераном продолжится.

В свою очередь представитель иранского МИД Нассер Канаани отверг обвинения США в том, что иранский военный персонал находится в Крыму, где помогает российской армии осуществлять удары по Украине с помощью беспилотников.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия заказала в Иране еще около 2 тыс. беспилотников того же типа, которые применялись для ударов по городам Украины.