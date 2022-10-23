Взрывы зафиксировали ученые вблизи «Северного потока»

В районе прохождения газопровода «Северный поток», в Финском заливе произошло четыре сейсмических события магнитудой от 1,3 до 1,8, примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга, заявили финские сейсмологи. Позже было зафиксировано еще одно - магнитудой 1,4. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat.

Уточняется, что подводные взрывы произошли 20 и 21 октября. «Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения»,, - пояснил фиский сейсмолог Яри Кортстрем, добавив, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления судоходного канала. Другой причиной могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.