Вооруженные силы Украины 24 октября нанесли удар по базе кадыровцев в Херсонской области. Кавказ.Реалии со ссылкой на украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы пишет, что в результате удара ВСУ по школе, где размещался штаб кадыровцев, погибли около 40 человек, ранены до 100 человек.

В официальной сводке ВСУ информации об этом нет.

В телеграм-каналах опубликовано видео с выжившими после удара бойцами. По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне.