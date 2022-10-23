Премьер Индии одобрил освобождение насильников и убийц мусульман

Письмо с одобрением от МВД Индии, которое возглавляет близкий помощник Моди Амит Шах, было загружено в социальные сети юридическим сайтом The Leaflet, сообщает издание «TRT на русском».

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди одобрило освобождение в августе 11 мужчин, приговоренных к пожизненному заключению за групповое изнасилование мусульманки и убийство членов ее семьи во время беспорядков на религиозной почве в Гуджарате в 2002 году.

Билкис Бано, которой сейчас за сорок, была на пятом месяце беременности, когда в 2002 году (Моди тогда был главным министром штата Гуджарат) над ней надругались во время межобщинных столкновений. Почти 2000 человек, в основном мусульмане, были убиты в результате одного из самых жестоких актов насилия в истории Индии. Согласно письменным показаниям под присягой, представленным правительством Гуджарата в Верховный суд, штат заявил, что его решение об освобождении осужденных основано на том, что они провели в тюрьме 14 лет, где отметились хорошим поведением.

Верховный суд потребовал от правительства штата обнародовать документы о помиловании, предоставленном насильникам после многочисленных ходатайств, поданных против их освобождения.

Согласно другому документу, опубликованному The Leaflet, правительство штата решило освободить заключенных, несмотря на возражения со стороны Центрального бюро расследований, глава которого заявил, что нельзя проявлять снисходительность и что преступления были «ужасными, тяжкими и серьезными».

11 человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о групповом изнасиловании и убийстве в 2008 году. Четырнадцать членов семьи Бано были убиты в результате насилия, в том числе ее трехлетняя дочь. Осужденные были освобождены в августе, что совпало с 75-летием независимости Индии.

Лидеры оппозиции раскритиковали правящую партию за нарушение прав женщин и предвзятое отношение к мусульманам. Наблюдатели считают, что освобождение убийц и насильников стало посланием Моди к индуистским шовинистам в преддверии выборов в Гуджарате.