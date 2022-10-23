Кадыров снова недоволен

«Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории... Если вам интересно, я очень недоволен этим», - говорит Кадыров в своем телеграм-канале.

По его мнению, Россия слабо отвечает на украинские обстрелы. Он считает необходимыми более жесткие меры: «По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт. Они не должны даже думать о том, чтобы стрелять в нашу сторону».

Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но, по его мнению, «большего и худшего» не будет.

Также лидер Чечни заявил, что поддержка от ЕС и США, разместивших в Румынии элитные подразделения ВДВ, не спасет «укронацистов», а «американскую элиту» очень ждут на поле боя спецназовцы из Чечни. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» - добавил он.