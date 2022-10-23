Ничего запрещенного не нашли: МАГАТЭ ответило России

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило заявление в ответ на обвинения России, что в двух местах в Украине якобы создается «грязная бомба».

BBC пишет, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что оба объекта находятся в рамках инспекционного режима организации, ее инспекторы осматривают их регулярно, а на одном из них были месяц назад. Гросси не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях российского Минобороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове.

Гросси подтвердил, что получил приглашение от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы посетить эти объекты. "МАГАТЭ инспектировало одно из этих мест один месяц назад, и все наши заключения полностью соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов там обнаружено не было", - говорится в заявлении МАГАТЭ.