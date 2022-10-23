В Израиле увидели «опасную близость» России с Ираном: предупредили об ответе

Россия и Иран достигли «опасной близости» по поставкам беспилотников, что вызывает растущую обеспокоенность у Израиля, который ежедневно анализирует ситуацию, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

Такое положение дел не является «чем-то, что мы собираемся игнорировать или ничего с этим не делать», добавил он. Израиль и США тесно сотрудничают в этом вопросе, продолжил Лапид.

Отвечая на вопрос, почему израильское правительство не поставляет Украине системы ПВО, премьер пояснил, что он «балансирует между двумя соображениями». Во-первых, указал Лапид, Израиль поддерживает Киев, осудил присоединение к России четырех новых регионов, готов помочь создать гражданскую систему раннего предупреждения о ракетах, а также стал единственным государством в мире, которое открыло на Украине полевой госпиталь. С другой стороны, Израилю необходимо «обеспечивать постоянную защиту интересов национальной безопасности», добавил Лапид.