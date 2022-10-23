Армяне обстреляли Кельбаджар и Товуз
C 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Истису Басаркечарского района, Заркенд и Чинарлы Товузгалинского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района, Демирчидам, Истибулаг и Агдам Товузского района.
Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.