МИД призвал оказать давление на Армению
Армянская сторона целенаправленно продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана, заявили в Министерстве иностранных дел.
«Упомянутое еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона целенаправленно продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана. Эта деятельность Еревана является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств Армении, и необходимо оказать давление на Армению. Азербайджанская сторона неоднократно призывала мобилизовать усилия для устранения этих угроз и оказания широкомасштабной помощи гуманитарным операциям по разминированию. В связи с этим 23 августа текущего года министр иностранных дел Азербайджана направил соответствующее письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, и письмо было распространено среди всех членов ООН. Азербайджанская сторона также официально проинформировала суд о том, что продолжение минирования территорий Арменией в сентябре текущего года явно нарушает временные решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года, и представила соответствующие доказательства. Армения должна выполнить свои обязательства в рамках трехстороннего соглашения и международного права, прекратить деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывести все свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, прекратить деятельность по неизбирательной установке мин на территории Азербайджана, сотрудничать в разминировании и предоставить Баку точные карты минных полей. Необходимо оказать давление на Армению. Эти шаги будут способствовать обеспечению мира и безопасности в регионе», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.